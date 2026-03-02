Сирены воздушной тревоги прозвучали на авиабазе Британии на Кипре

Сирены звучат на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Акротири на Кипре, самолеты взлетают с объекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что самолеты взлетели с военного объекта недалеко от города Лимассол, расположенного на южном побережье республики.

В ночь на 2 марта кипрская газета Cyprus Mail, ссылаясь на источники, писала, что на британских авиабазах Акротири и Декелия на острове Кипр была объявлена угроза безопасности.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее иранские беспилотники атаковали французскую военную базу в ОАЭ.