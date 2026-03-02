Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

В Абу-Даби открыли регистрацию на ряд рейсов, в том числе в Москву

В небе над Абу-Даби (ОАЭ) замечены первые самолеты, вылетевшие и прилетевшие после ввода ограничений на полеты на фоне конфликта Ирана, Израиля и США. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Так, самолет Boeing 777-FFX с бортовым номером A6-DDC из Лагоса (Нигерия) сел в столице Объединенных Арабских Эмиратов утром 2 марта.

Из города также вылетели Airbus A380-861(бортовой номер A6-APF) и Boeing 787-9 Dreamliner (A6-BLE) компании Etihad Airways. Пункт назначения этих двух рейсов не указан.

По данным АТОР, на табло аэропорта Абу-Даби появись сведения об открытии регистрации на ряд рейсов Etihad Airways, в том числе в Москву. Эту информацию подтвердил представитель офиса по туризму эмирата Тимур Сусаров. По его словам, рейс организован для туристов, которые не смогли покинуть ОАЭ в период с 28 февраля по 2 марта.

В АТОР сообщали, что на фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».