«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов в Дубай и Абу-Даби 1 марта

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби 1 марта из-за ограничений в ОАЭ

«Аэрофлот» 1 марта вынужденно отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба российской авиакомпании.

Представители «Аэрофлота» отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат билетов или переоформить их на ближайшие даты, если будут свободные места.

Также в авиакомпании сообщили о поддержке пассажиров, которые не могут вылететь из ОАЭ из-за действующих ограничений. В «Аэрофлоте» рассказали, что 790 человек размещены в гостиницах Дубая и Абу-Даби. Остальные пассажиры разместились самостоятельно, так как имеют собственные варианты проживания, добавили в компании.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

В связи с атаками Ирана власти ОАЭ и Саудовской Аравии приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов.

