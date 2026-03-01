Размер шрифта
Общество

Российские туристы застряли на корабле в Дубае из-за атак Ирана

SHOT: около 6 тыс. туристов застряли на лайнере в Дубае из-за атак Ирана
Telegram-канал «SHOT»

Российские туристы оказались заблокированы на борту круизного лайнера MSC Euribia в Дубае из-за очередной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, путешественники должны были отправиться в Доху, однако из-за обстрелов лайнер остался в порту. На борту находятся около шести тысяч человек, среди них есть и россияне. Стоимость тура составляла около 400 тысяч рублей.

Как сообщили SHOT сами туристы, незадолго до выхода из порта по громкой связи объявили о переносе рейса. В связи с атаками Ирана судно не вышло в море. Некоторые пассажиры решили сойти на берег и попытаться улететь в Россию, однако из-за закрытия воздушного пространства они застряли в ОАЭ и были вынуждены ночевать на парковках.

Несмотря на происходящее, обстановка на самом борту остается спокойной. По информации источника, вечером для пассажиров проводят концерты и другие развлекательные мероприятия, днем люди отдыхают на палубе и в бассейне. Круиз в итоге был отменен.

В Объединенных Арабских Эмиратах на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.

 
