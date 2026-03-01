Азербайджан помогает России в вопросе эвакуации граждан из Ирана

Азербайджанская сторона содействует России в вопросе эвакуации из Ирана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Азербайджан оказывает максимальную поддержку Российской Федерации в вопросе эвакуации российских граждан из Ирана», — сказали агентству.

По его словам собеседника, на данный момент республика выдала разрешение на пересечение границы с Ираном 500 гражданам России в рамках эвакуации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

