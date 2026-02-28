В Иране намерены атаковать любые силы, которые помогут США и Израилю

Fars: ВС Ирана будут атаковать любую базу, которая поможет США и Израилю

Иран готов нанести удар по любой базе, которая окажет поддержку США и Израилю. Об этом заявил генеральный штаб вооруженных сил Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«Любая база, которая окажет помощь США и Израилю, станет целью для иранских вооруженных сил», — цитирует агентство заявление генерального штаба.

Перед этим министерство иностранных дел Ирана призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Совет безопасности ООН как можно скорее принять меры для противодействия военной операции США и Израиля в отношении исламской Республики.

В ведомстве обвинили эти страны в агрессии и подчеркнули, что считают законным право ответа на удары. Для этого иранские военные будут использовать все возможности, заявили в Иране.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.