В РСТ заявили о связи туроператоров с находящимися на Ближнем Востоке туристами

РСТ: туроператоры находятся на связи с россиянами на Ближнем Востоке

Туроператоры оперативно реагируют на все обращения российских туристов на Ближнем Востоке, находятся на связи с ними, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

«Никакой паники и жалоб на данный момент туроператоры не фиксируют. Все туроператоры на связи с туристами и сообщают оперативно информацию», - сказал Абдюханов.

По его словам, принимающие компании продолжают свою работу.

До этого представитель РСТ заявил, что российским туристам, которые находятся в ОАЭ и других странах, втянутых в конфликт из-за ударов Израиля по Ирану, нужно следить за онлайн-табло в аэропортах и быть на связи с туроператорами.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее отдыхающие в Абу-Даби россияне оказались в эпицентре работы ПВО.