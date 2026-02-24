Защита Бутягина просит польский суд отпустить его под залог

Сторона защиты российского археолога Александра Бутягина просит освободить его из-под ареста под залог в размере 50 тыс. злотых (примерно $14 тыс.) и полицейский надзор. Об этом рассказала судья Маданна Пекарская-Дронжек, сообщает «Интерфакс».

«Защита российского археолога Александра Бутягина ходатайствует перед Окружным судом Варшавы об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог», — говорится в материале.

24 февраля аппеляционный суд в Варшаве оставил в силе решение об аресте Бутягина до 4 марта.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве на него заведено уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Эрмитажа заверили, что Бутягин соблюдал юридические и этические международные нормы проведения раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту ученого. В суде за него поручились европейские коллеги.

Ранее ученых обязали согласовывать зарубежные командировки в недружественные страны.