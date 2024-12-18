В пепле от вулкана Шивелуч нашли хром, мышьяк и сурьму, опасные для человека

В ОИЯИ изучили состав пепла, выпавшего в результате мощного извержения вулкана Шивелуч в 2023 году. Оказалось, что в нем содержатся хром, мышьяк и сурьма, что свидетельствует о значительном риске для здоровья человека при воздействии этих элементов. Их попадание в организм человека может способствовать развитию онкологических заболеваний, всевозможным повреждениям кожных покровов, нарушениям репродуктивной системы, а также повреждению хромосом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ОИЯИ.

Расположенный на Камчатке, вулкан Шивелуч является самым северным действующим вулканом на полуострове. Он входит в число крупнейших и наиболее активных вулканов. Согласно статистическим данным, средний годовой объем изверженного материала вулкана составляет 36 миллионов тонн, поэтому важно изучить безопасность вулканических выбросов для человека.

Анализ пепла вулкана Шивелуч выявил наличие 54 химических элементов и трех природных радионуклидов. Впрочем, рассчитанные индексы токсичности оказались значительно ниже критических значений, что свидетельствует об отсутствии значительного риска для здоровья человека. Тем не менее ученые подчеркивают потенциальную опасность, связанную с поступлением в организм даже небольших доз мышьяка, хрома или сурьмы.

Для более точного определения рисков и выявления долгосрочных последствий воздействия этих и других элементов на здоровье человека необходимы дальнейшие исследования.

Методом низкофоновой гамма-спектрометрии были определены концентрации трех естественных радионуклидов: радий-226 (226Ra), калий-40 (40K) и торий-232 (232Th). Полученные результаты показали, что их радиоактивность была ниже средних мировых показателей.

«Как правило, при анализе почв, донных отложений или любых других материалов также присутствует антропогенный радионуклид цезий-137 (137Cs), который связывают с антропогенной деятельностью. В собранных нами образцах вулканического пепла данный радиоизотоп не был обнаружен. Это свидетельствует о том, что пепел имеет исключительно природное происхождение и никакой антропогенной деятельности, способной повлиять на содержание радионуклидов в пепле, не было зафиксировано», — рассказала «Газете.Ru» начальник сектора нейтронно-активационного анализа ЛНФ ОИЯИ Инга Зиньковская.

Ранее в России был создан метод для определения антибиотиков в моче и крови.