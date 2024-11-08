Вулканолог: максимум извержения Шивелуча на Камчатке уже прошел

Вулкан Шивелуч на Камчатке извергается достаточно часто, и его поведение в целом прогнозируемо. На данный момент максимум его извержения прошел, пеплопады рассеиваются, объяснил в беседе с НСН доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.

Иногда вулкан извергается спокойно, иногда – более активно. Пик этого процесса завершился – в тот момент детсады и школы в поселке Усть-Камчатск закрывались из-за пеплопадов, отметил эксперт.

«Сейчас небо очистилось, и шлейф пошел в сторону Тихого океана», — пояснил он.

Предсказывать очередное извержение специалисты могут за один-три месяца до начала периода активности, добавил Плечов. Точность прогнозов повышается по мере приближения к извержению, заключил он.

Напомним, в Усть-Камчатском районе ввели режим повышенной готовности из-за возможного повторного пеплопада в результате извержения вулкана Шивелуч. Он выбросил столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. Подчеркивалось, что поскольку изменения направления ветра и погодных условий могут усугубить ситуацию. Местные жители в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, что привыкли к извержениям, но, когда они происходят, стараются без необходимости не выходить из дома.

Ранее в Индонезии из-за извержения вулкана закрыли четыре аэропорта.