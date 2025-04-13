На камчатском вулкане нашли новое парящее озеро

На Камчатке ученые нашли на куполах вулкана Шивелуч новое парящее горячее озеро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным специалистов, в центре водоема есть бурлящий котел, а температура воды у бортов водоема составляет 52°C.

Ученые отметили, что в центральной части озера из бурлящего котла фиксируют выбросы высотой около 40 см. На поверхности воды есть характерная голубая пленка, которая, предположительно, состоит из серы и ее производных. Исследователи произвели отбор воды и голубой пленки для лабораторных анализов.

Накануне на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный — столб пепла поднялся на высоту четырех тысяч метров над уровнем моря. Уточняется, что шлейф пепла двигался на северо-восток от вулкана на расстоянии 90 километров. Сейсмологи предполагают, что впереди стоит ожидать кульминационного выброса пепла на высоту 15 километров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах проснулся один из крупнейших вулканов.