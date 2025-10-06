Главреду «Дождя» предъявили обвинение по делу о фейках про ВС РФ

Главреду «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихону Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

6 октября также сообщалось, что Дзядко был заочно арестован на два месяца по решению суда. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.

В апреле МВД России объявило Дзядко в розыск. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

18 июля СК возбудил уголовные дела против Тихона Дзядко, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Котрикадзе.