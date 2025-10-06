Главреда «Дождя» заочно арестовали за неисполнение обязанностей иноагента

Головинский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В апреле МВД России объявило Дзядко в розыск. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

18 июля СК возбудил уголовные дела против Тихона Дзядко, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее суд заочно арестовал журналистку «Дождя» Котрикадзе.