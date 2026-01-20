Стало известно, сколько россиян поддерживают идею продлить работу детских садов

Предложение продлить работу детских садов до 20:00 часов поддержали более 30% россиян. Однако большинство граждан все же считают, что не следует заставлять детей ждать родителей еще дольше. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 37% респондентов назвали идею продлить работу детских садов до восьми часов вечера отличной. Они отметили, сейчас многие работают не до 18:00, а до 19:00, поэтому родителям необходимо успеть добраться и забрать ребенка. По мнению россиян, мысль, что при задержке с детьми находится дежурный воспитатель, будет успокаивать.

Однако другие 40% участников опроса заявили, что 19:00 и так поздно, поэтому взрослым нужно торопиться забрать ребенка к этому времени, чтобы не заставлять его оставаться в саду еще дольше.

Еще 7% участников опроса признались, что хотят, чтобы дежурный мог оставаться с детьми до 21:00. Тогда за ребенком будут успевать и те родители, которые работают сменами. А 2% респондентов подчеркнули, что сад должен быть открытым до 22:00.

Другие 11% опрошенных предложили сделать детские сады круглосуточными. Они считают, что подобная практика существовала в СССР не просто так и выручала многих родителей.

Оставшиеся 3% россиян проголосовали за вариант «другое». При этом некоторые из них подчеркнули, что детские сады должны прекращать работы раньше, чем сейчас. Тогда родители будут больше времени проводить с детьми.

19 января заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина предложила продлить работу детских садов в России до 20:00 часов. По ее мнению, существующий график работы сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

