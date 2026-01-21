Размер шрифта
Идею продлить работу детских садов назвали невозможной

Эксперт Казаков: продлить работу детских садов невозможно из-за дефицита кадров
Продлить работу детских садов до 20:00 часов не получится из-за дефицита кадров и низких заработных плат. Такое мнение в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

По словам эксперта, сейчас реализовать задумку невозможно из-за нехватки воспитателей. Причиной большого дефицита сотрудников являются сложные условия труда.

Специалист объяснил, что перед тем, как увеличивать время работы детских садов, необходимо повысить заработную плату педагогов, а также увеличить штат в целом.

«Нужно понимать, что некоторые детские сады работают и дольше, с сопроводимым пребыванием детей, но это не повсеместная история. Для того чтобы это повсеместно работало, необходимо вкладываться государству в то, чтобы увеличивать зарплаты, набирать больше сотрудников».

До этого заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина выдвинула предложение продлить работу детских садов в России до восьми часов вечера. По ее мнению, существующий график работы сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

Ранее стало известно, сколько россиян поддерживают идею продлить работу детских садов.

