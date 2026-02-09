Подросток, устроивший нападение на общежитие в Уфе, признал вину

Пятнадцатилетний подросток, напавший на студентов в общежитии в Уфе, признал свою вину. Об этом он сообщил «Осторожно, новости».

В момент, когда фигуранта ввели в здание суда, журналист ему задал вопрос: признает ли он себя виновным в нападении.

«Признаю», — ответил подросток.

Отмечается, что в ближайшее время мальчику, который напал на общежитие, изберут меру пресечения.

7 февраля 15-летний подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.

Сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление.

Ректор Башкирского медицинского университета уточнил, что при нападении пострадали четверо индийских студентов. Возбуждено уголовное дело о покушении.

