За нападение красноярской школьницы на другую девочку наказали вахтершу

Вахтера средней школы №4 города Кодинска Кежемского района Красноярского края, где ученица седьмого класса ранила кухонным ножом другую девочку, уволили после инцидента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя районного управления образования Галину Секурцеву.

По ее словам, в учебном заведении проводится проверка пропускного режима и системы профилактических мер по предотвращению угроз безопасности учащихся. «Кадровое решение принято», — добавила чиновница, говоря о вахтере.

Дежурившая 3 февраля женщина-вахтер отказалась проверить камеры видеонаблюдения, хотя дети сообщили ей о вооруженной ножом девочке, которая «пытается пырнуть» учительницу химии, и не нажала так называемую тревожную кнопку для вызова росгвардейцев — она якобы «спокойным тоном» заявила, что это не ее работа.

Семиклассница, совершившая нападение, задержана. Ученица того же возраста, которую она ранила, находится на амбулаторном лечении. Возбуждено два уголовных дела — о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. По предварительным данным, нападавшая действовала под влиянием эмоций, вызванных сложными отношениями с одноклассниками. В региональном Минобразования предположили, что девочку могли взбудоражить видеоигры.

Прокуратура сообщила, что совершившая нападение школьница воспитывается в полной многодетной семье и не состоит на профилактическом учете в органах ПДН. Кухонный нож она принесла из дома и сначала попыталась ранить им учительницу химии, а когда ей помешали, нанесла ранение другой ученице.

Ранее в Следкоме сообщили, что нападение могло быть связано с желанием семиклассницы разобраться со своими школьными обидчиками.