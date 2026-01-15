Спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

«Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению привлекли 56 человек личного состава и 16 единиц техники.

15 января Telegram-канал SHOT написал, что в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв. По информации журналистов, неизвестное устройство сдетонировало в актовом зале. В тот момент в здании велись строительные работы. После взрыва загорелась крыша здания.

Позднее местные власти уточнили, что в здании учебного центра взорвалась светошумовая граната. В Минздраве региона рассказали, что в результате происшествия пострадали девять человек. Их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу и городскую эжвинскую больницу. Состояние четырех пострадавших крайне тяжелое, отметили в ведомстве. 200 человек из-за сильного задымления после взрыва были эвакуированы из здания.

