Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 12 дней тишины

«Радиостанция Судного дня» проснулась после встречи Трампа с Зеленским
Борис Приходько/РИА Новости

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

«НЖТИ 18594 ПЕРЕЛАЗ 7934 0570», — сказано в посте.

Сообщение появилось в эфире в 12:08 по московскому времени, следует из данных канала. Это стало первым сообщением за 12 дней. Последний раз радиостанция была активна 17 декабря, когда в эфире прозвучало слово «татомари».

15 декабря также радио передало слово «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее Зеленский узнал, на что готов Путин по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528295_rnd_5",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+