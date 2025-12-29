«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 12 дней тишины

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции.

«НЖТИ 18594 ПЕРЕЛАЗ 7934 0570», — сказано в посте.

Сообщение появилось в эфире в 12:08 по московскому времени, следует из данных канала. Это стало первым сообщением за 12 дней. Последний раз радиостанция была активна 17 декабря, когда в эфире прозвучало слово «татомари».

15 декабря также радио передало слово «входошунт».

До этого последний раз «жужжалка» выходила в эфир 11 декабря с четырьмя сообщениями. По данным «УВБ-76 логи», радиостанция передавала сообщения со словами «ершовуз», «бермудский», «жуирозагс» и «аульный».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

