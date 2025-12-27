Размер шрифта
Внуково частично ограничил прием и отправку самолетов

Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 16:09. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

До этого в калужском Грабцево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры тоже приняли для обеспечения безопасности полетов. Они действуют с 14:53.

Накануне в аэропортах Москвы из-за метели задержали 156 авиарейсов. Непогода затронула 75 рейсов в Шереметьево, 37 — в Домодедово, 35 — во Внуково и девять — в Жуковском.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.

