На Украине заявили о взрывах в Харькове

В Харькове на востоке Украины произошла новая серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Сейчас на территории Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в окрестностях Харькова, а также в самом городе.

24 декабря «Общественное» сообщило, что в Харькове произошли несколько взрывов.

Позднее мэр города Игорь Терехов заявил о повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), из-за которого в Харькове наблюдаются проблемы с электроснабжением и отоплением. Как рассказал чиновник, ТЭЦ находится в пригороде.

26 декабря Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что удар по ТЭЦ в Харькове был нанесен после того, как местный футбольный фанат опубликовал в социальных сетях фотографию с объектом. По словам автора публикации, некий Михаил Яворский обнародовал снимок с тренировки, сделанный рядом с объектом.

