Эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины

Эксперт Харченко: восстановление энергетики Украины займет 7–8 лет
Сергей Батурин/РИА Новости

Для полного восстановления энергетической системы Украине потребуется от семи до восьми лет. Такой прогноз сделал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, слова которого передает «Страна.ua».

По мнению эксперта, даже после завершения боевых действий отключения электроэнергии могут продолжаться еще от полугода до года. Это связано с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры страны.

25 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам.

11 ноября сообщалось, что энергосистема Украины с февраля 2022 года лишилась 39–41 ГВт мощности из имевшихся примерно 56 ГВт, что составляет около 70%. Оставшихся 15–17 ГВт недостаточно для покрытия нужд населения и промышленности в зимний период.

Потребность в электроэнергии оценивается в 16–18 ГВт, с пиковыми нагрузками до 18 ГВт в зимние месяцы. Импорт из Евросоюза может покрыть до 2–2,5 ГВт, однако дальнейшее увеличение объемов ограничено пропускной способностью украинской энергосети.

Ранее столица Украины погрузилась во тьму.

Новости Украины
