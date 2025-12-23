Врач объяснил, чем опасны капли для носа

Сосудосуживающие капли влияют на естественные механизмы регуляции сосудов слизистой носа и могут вызвать привыкание. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание, потому что берут на себя функцию адреналина, который должен выбрасываться в толщу нижних носовых раковин. Организм постепенно перестает использовать собственные механизмы и ждет поступления вещества извне, в виде капель. В итоге человек попадает в замкнутый круг зависимости», — пояснил эксперт.

По его словам, такие препараты допустимо принимать в короткий промежуток времени в крайних случаях. В целом при заложенности носа врач посоветовал дать организму возможность восстановить естественную регуляцию сосудов. В случае, если зависимость уже сформировалась, Зайцев посоветовал обратиться к специалисту, который с помощью процедур поможет вернуть тонус носовым раковинам.

Лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян до этого рассказала «Газете.Ru», что ребенку при насморке достаточно регулярно промывать нос солевыми растворами, все остальные препараты должны применяться только после консультации с педиатром.

