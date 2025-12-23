На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, чем опасны капли для носа

Врач Зайцев: капли для носа могут вызвать привыкание
true
true
true
close
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сосудосуживающие капли влияют на естественные механизмы регуляции сосудов слизистой носа и могут вызвать привыкание. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание, потому что берут на себя функцию адреналина, который должен выбрасываться в толщу нижних носовых раковин. Организм постепенно перестает использовать собственные механизмы и ждет поступления вещества извне, в виде капель. В итоге человек попадает в замкнутый круг зависимости», — пояснил эксперт.

По его словам, такие препараты допустимо принимать в короткий промежуток времени в крайних случаях. В целом при заложенности носа врач посоветовал дать организму возможность восстановить естественную регуляцию сосудов. В случае, если зависимость уже сформировалась, Зайцев посоветовал обратиться к специалисту, который с помощью процедур поможет вернуть тонус носовым раковинам.

Лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян до этого рассказала «Газете.Ru», что ребенку при насморке достаточно регулярно промывать нос солевыми растворами, все остальные препараты должны применяться только после консультации с педиатром.

Ранее лор-врач рассказала, чего избегать в составе детских капель для носа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами