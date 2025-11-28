На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лор-врач рассказала, чего избегать в составе детских капель для носа

Врач Симонян: в детских каплях для носа не должно быть антибиотиков и консервантов
true
true
true
close
Depositphotos

В составе безопасных детских капель для носа не должно быть сосудосуживающих веществ, антибиотиков, гормональных препаратов и консервантов. Об этом «Газете.Ru» рассказала лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян.

«Выбирайте капли без сосудосуживающих веществ. Нафазолин не применяется у маленьких детей из-за высокого риска привыкания и выраженных побочных эффектов. Современная педиатрия практически отказалась от его использования. Ксилометазолин разрешен с двух лет в детских дозировках, но категорически не подходит детям до года и требует осторожности. Антибиотики — неомицин, полимиксин, фрамицетин — назначаются только врачом при подтвержденной бактериальной инфекции, например при гнойном синусите. Крайне нежелательны гормональные препараты (глюкокортикостероиды). Например мометазон, флутиказон, беклометазон. Это рецептурные средства, которые применяются преимущественно при аллергическом рините. Самолечение гормональными препаратами недопустимо. Еще один нежелательный компонент — консерванты. Наиболее распространенный — бензалкония хлорид. Он может вызывать сухость и даже повреждение слизистой оболочки, особенно у маленьких детей», — пояснила Симонян.

Специалист рекомендовала пользоваться препаратами в одноразовых капельницах или во флаконах с системой, предотвращающей обратный ток жидкости.

«При выборе капель учитывайте возраст ребенка. На упаковке всегда указано, с какого возраста разрешено применение. Определите причину насморка: при вирусной инфекции подойдут изотонические или гипертонические солевые растворы. При выраженной заложенности возможен короткий курс сосудосуживающих средств по назначению врача. При густой слизи эффективны гипертонические растворы», — добавила Симонян.

Ранее педиатр рассказала о первой помощи ребенку при простуде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами