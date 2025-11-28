Лор-врач рассказала, чего избегать в составе детских капель для носа

Врач Симонян: в детских каплях для носа не должно быть антибиотиков и консервантов

В составе безопасных детских капель для носа не должно быть сосудосуживающих веществ, антибиотиков, гормональных препаратов и консервантов. Об этом «Газете.Ru» рассказала лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян.

«Выбирайте капли без сосудосуживающих веществ. Нафазолин не применяется у маленьких детей из-за высокого риска привыкания и выраженных побочных эффектов. Современная педиатрия практически отказалась от его использования. Ксилометазолин разрешен с двух лет в детских дозировках, но категорически не подходит детям до года и требует осторожности. Антибиотики — неомицин, полимиксин, фрамицетин — назначаются только врачом при подтвержденной бактериальной инфекции, например при гнойном синусите. Крайне нежелательны гормональные препараты (глюкокортикостероиды). Например мометазон, флутиказон, беклометазон. Это рецептурные средства, которые применяются преимущественно при аллергическом рините. Самолечение гормональными препаратами недопустимо. Еще один нежелательный компонент — консерванты. Наиболее распространенный — бензалкония хлорид. Он может вызывать сухость и даже повреждение слизистой оболочки, особенно у маленьких детей», — пояснила Симонян.

Специалист рекомендовала пользоваться препаратами в одноразовых капельницах или во флаконах с системой, предотвращающей обратный ток жидкости.

«При выборе капель учитывайте возраст ребенка. На упаковке всегда указано, с какого возраста разрешено применение. Определите причину насморка: при вирусной инфекции подойдут изотонические или гипертонические солевые растворы. При выраженной заложенности возможен короткий курс сосудосуживающих средств по назначению врача. При густой слизи эффективны гипертонические растворы», — добавила Симонян.

Ранее педиатр рассказала о первой помощи ребенку при простуде.