В Екатеринбурге мужчина выпал из окна, пытаясь сбежать от полиции

Е1: в Екатеринбурге мужчина выпали из окна после ссоры с женой
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки после семейного конфликта, он пытался сбежать от полицейских, которых вызвала жена и упал с высоты. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Павлодарской. По словам местных жителей, муж и жена устроили драку. После конфликта женщина вызвала наряд полиции и бригаду скорой медицинской помощи.

Мужчина, желая избежать встречи с правоохранителями, разбил оконное стекло и попытался сбежать, но упал с высоты третьего этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован. Его супруге также потребовалась помощь медиков. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Тюменской области школьница выпала из окна школы. 12-летний ребенок по неизвестной причине упала с высоты второго этажа, медики диагностировали несколько серьезных травм, среди них — перелом позвоночника. Ее состояние оценили как среднетяжелое.

Ранее в Челябинске пациент выпал из окна больницы на седьмом этаже.

