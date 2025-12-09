Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Ночью 9 декабря временно прекратили работу также аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Позднее Кореняко также сообщил, что ограничения на полеты гражданской авиации введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Чебоксар и Нальчика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех уже находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно совершить посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, среди которых — атаки беспилотных летательных аппаратов и внезапное изменение метеорологических условий, представляющее угрозу для полетов.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности авиакатастрофы с Ан-22 в Ивановской области.