Аэропорт Чебоксар временно ограничил свою работу

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
9 декабря Кореняко также сообщал, что в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения на полеты гражданской авиации.
8 декабря сообщалось, что в аэропорту Краснодара введены ограничения в аэропорту на полеты самолетов.
До этого ограничения были введены в аэропорту Волгограда.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
Ранее у самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.