На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Нальчика приостановил работу

Росавиация: аэропорт Нальчика ввел ограничения на прием и отправку самолетов
true
true
true
close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Нальчика ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Кореняко.

Он отметил, что соответствующее решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Ночью 9 декабря временные ограничения на полеты гражданской авиации также вводили в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех уже находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно совершить посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, среди которых — атаки беспилотных летательных аппаратов и внезапное изменение метеорологических условий, представляющее угрозу для полетов.

Ранее у самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами