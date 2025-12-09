Аэропорт Нальчика приостановил работу

Росавиация: аэропорт Нальчика ввел ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорт Нальчика ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил Кореняко.

Он отметил, что соответствующее решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Ночью 9 декабря временные ограничения на полеты гражданской авиации также вводили в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех уже находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно совершить посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, среди которых — атаки беспилотных летательных аппаратов и внезапное изменение метеорологических условий, представляющее угрозу для полетов.

