Аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает рейсы

Росавиация: аэропорт Стригино временно не принимает и не выпускает рейсы
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Нижнего Новгорода Стригино временно не выпускает и не принимает рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Нижний Новгород (Стригино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Накануне Кореняко сообщал, что в аэропорту Краснодара введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Волгограда.

Днем 8 декабря работу приостанавливали воздушные гавани в Грозном, Владикавказе и Магасе.

План «Ковер» может быть задействован при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области.

