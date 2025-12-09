На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны подтвердило крушение Ан-22 в Ивановской области

Минобороны: самолет Ан-22 упал в безлюдном районе
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Министерство обороны России подтвердило информацию о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области, сообщает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, самолет упал во время облета после проведенного ремонта, катастрофа произошла в безлюдном районе. К месту происшествия вылетела поисково-спасательная команда для установления судьбы экипажа.

9 декабря самолет Ан-22, на борту которого находились семь членов экипажа, разбился в Фурмановском районе. Информация о причинах крушения воздушного судна и пострадавших уточняется.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, при падении экипаж увел судно от жилых домов.

По данным SHOT, на месте крушения возле Уводьского водохранилища найдены фрагменты самолета. По предварительной информации, Ан-22 разрушился на части прямо во время полета. Экипаж из семи человек, предварительно, не выжил.

13 ноября Минобороны РФ сообщило о крушении истребителя Су-30 в Прионежском районе Карелии. Самолет рухнул во время учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от аэродрома, поэтому на земле пострадавших не было. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дубае разбился индийский истребитель Tejas.

