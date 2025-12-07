Адвокат Лурье раскрыла ее планы на квартиру после извинений Долиной

Полина Лурье ждет, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной и вернет ей недвижимость. Об этом заявила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала собеседница агентства.

В ноябре Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении в собственность Долиной квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. После этого на Долину обрушилась критика со стороны россиян и некоторых коллег. Народную артистку России начали вырезать из новогодних программ. В Госдуме выразили мнение, что теперь карьера и все достижения певицы будут рассматриваться через призму скандала с квартирой.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег. В связи с этим, как уточнила Свириденко, Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.

