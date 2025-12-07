На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Лурье раскрыла ее планы на квартиру после извинений Долиной

Адвокат Свириденко: Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной
true
true
true
close
YouTube

Полина Лурье ждет, что Верховный суд признает сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной законной и вернет ей недвижимость. Об этом заявила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — сказала собеседница агентства.

В ноябре Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении в собственность Долиной квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. После этого на Долину обрушилась критика со стороны россиян и некоторых коллег. Народную артистку России начали вырезать из новогодних программ. В Госдуме выразили мнение, что теперь карьера и все достижения певицы будут рассматриваться через призму скандала с квартирой.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала, как ее обманули мошенники. В эфире Первого канала артистка извинилась перед покупательницей и пообещала вернуть ей средства в полном объеме. Однако, по словам адвоката Лурье, предложенная схема не учитывает инфляции, компенсации и не содержит конкретных сроков выплаты денег. В связи с этим, как уточнила Свириденко, Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.

Ранее адвокат Лурье рассказала, почему ее клиентка не верит Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами