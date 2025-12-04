На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме высказались о репутации Долиной после скандала с квартирой

Депутат Нилов: карьера Долиной теперь рассматривается через призму скандала
Максим Блинов/РИА Новости

Теперь карьера и все достижения певицы Ларисы Долиной будут рассматриваться через призму скандала с квартирой. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что ее многолетняя творческая карьера, конечно, очень сильно замарана», — считает депутат.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. После этого на Долину обрушилась критика со стороны россиян и некоторых коллег. Народную артистку России начали вырезать из новогодних программ. По словам журналистки Алены Мартыновой, певицу оставили только в «Голубом огоньке» на «России-1». Судьба исполнительницы на шоу «Песня года» пока неизвестна.

До этого брокер по недвижимости Мария Атлас призвала Долину взять кредит, чтобы вернуть деньги покупательнице ее квартиры. По мнению эксперта, это будет справедливый шаг, так как женщина осталась и без жилья, и без значительной суммы.

Ранее команда Долиной сообщила, что певица в эфире объяснится перед россиянами о скандале с квартирой.

