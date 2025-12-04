Ларису Долину убирают из новогодних эфиров

Народную артистку России Ларису Долину вырезают из новогодних программ. Об этом сообщает журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

По словам источника Мартыновой, руководство каналов попросило удалить даже упоминания Долиной. На данный момент артистка осталась только в «Голубом огоньке» на «России-1». Судьба певицы на шоу «Песня года» пока неизвестна.

«Началось это пару дней назад еще… Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло», — заявил источник журналистки.

30 ноября издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» рассматривают решение удалить сцену с Ларисой Долиной.

Речь идет о сцене, в которой Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — «да»». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

Ранее адвокат рассказал о последствиях запроса Верховным судом России дела Долиной.