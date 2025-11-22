Два российских аэропорта возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на полеты были введены в воздушных гаванях сегодня ночью. Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 22 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в аэропортах Саратова, Тамбова и Пензы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате почти 70 украинских дронов за ночь над Россией.