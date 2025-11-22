В одном из российских аэропортов введены временные ограничения

В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Самара: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Губернатор Самарской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе действует угроза атаки БПЛА. По его словам, все экстренные службы приведены в полную готовность.

22 ноября в аэропорту Саратова также вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Незадолго до этого аналогичные меры приняли в аэропортах Тамбова и Пензы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в Росавиации заявили, что все закрытые аэропорты готовы к открытию.