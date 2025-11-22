Еще один российский аэропорт временно прекратил работу

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также он заявил, что соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 22 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Пензы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.