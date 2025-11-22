Минобороны сообщило о перехвате почти 70 украинских дронов за ночь над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты перехватили 16 БПЛА над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над территорией Республики Крым. Кроме того, по три аппарата были уничтожены над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской. По одному беспилотнику ПВО сбили над Белгородской и Брянской областями.

До этого в ведомстве сообщали, что российские силы ПВО с 20:00 до 24:00 часов сбили четыре беспилотника над территорией РФ. По информации ведомства, речь идет о беспилотниках самолетного типа. Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом.

Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в Ростовской области более 200 домов остались без света из-за удара БПЛА по опоре линии электропередачи. Инцидент произошел в хуторе Нагибин в Чертковском районе.

Ранее ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.