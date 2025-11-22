В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Он добавил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в Волгограде были задержаны четыре рейса из-за введенных ограничений.

18 ноября глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре РФ, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Ранее сообщалось, что транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года.