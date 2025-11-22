Аэропорт Пензы приостановил работу

В аэропортах Пензы ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

