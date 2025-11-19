Американский вирусолог Чумаков включен в список террористов в России

Росфинмониторинг внес вирусолога Чумакова в перечень террористов и экстремистов

Американский вирусолог российского происхождения Константин Чумаков включен в единый федеральный список организаций и физических лиц, признанных террористами и экстремистами. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов <...> Чумаков Константин Михайлович, 15 мая 1952 года рождения, город Москва», — сказано в перечне.

Также в обновленный список террористов и экстремистов внесли бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и юриста Елену Лукьянову (признана в РФ иностранным агентом). Кроме того, этот список пополнил бывший премьер России Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

Ранее журналист The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) попал в реестр террористов и экстремистов в России.