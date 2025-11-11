Журналист The Insider попал в реестр террористов и экстремистов в России

Журналист The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Сергей Ежов (признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Это следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

«Ежов Сергей Александрович, 25.05.1985 г.р., г. Рязань», — указано в карточке.

27 октября в перечень внесли украинскую правозащитницу, юриста и публициста Татьяну Монтян. Причина, по которой Монтян попала в список Росфинмониторинга, не раскрывается. Известно, что в 2021 году она переехала в РФ с Украины и выступала на российских телеканалах. В 2023 году Служба безопасности Украины возбудила против журналистки уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе о покушении на территориальную целостность страны.

До этого экстремистом и террористом признали журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в распространении фейков о российской армии. 26 августа Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск.

