Росфинмониторинг внес в перечень террористов экономиста Гуриева и юриста Лукьянову

Экономиста Гуриева и юриста Лукьянову внесли в перечень террористов
Валерий Левитин/РИА Новости

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и юриста Елену Лукьянову (признана в РФ иностранным агентом). Это следует из обновленного списка, опубликованного на сайте ведомства.

Кроме того, в перечень добавили бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом).

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. В Минюсте заявили, что он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

В 2017 году Forbes назвал Касьянова одним из самых эффективных премьер-министров в истории современной России. В данный момент он проживает за пределами РФ.

В октябре Касьянов и Гуриев стали фигурантами дела о захвате власти и организации террористического сообщества. Дело связано с их участием в «Антивоенном комитете России» (АКР (организация признана нежелательной в России )).

Ранее у экс-премьера Касьянова захотели отобрать квартиру за 700 млн руб.

