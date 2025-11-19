Экс-депутата Госдумы Гудкова признали террористом и экстремистом

Экс-депутата Госдумы Гудкова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Гудков Дмитрий Геннадьевич*, 19.01.1980 г.р., г. Коломна Московской области», — сказано в списке.

В октябре Савеловский суд Москвы оштрафовал этого экс-депутата на 40 тысяч рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В июле Гудкова также оштрафовали на 40 тысяч рублей. Постановлением Савеловского суда он был признан виновным в производстве и распространении материалов иностранного агента.

В прошлом году Таганский суд Москвы также оштрафовал экс-парламентария на 40 тысяч рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Гудков — депутат Госдумы VI созыва. Политика включили в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года.

