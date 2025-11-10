Режим «Ковер» отменен в трех аэропортах России

Аэропорты Пензы, Саратова и Уфы возобновили работу после введенных ограничений на запрет отправки и приема самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В аэропортах Саратова и Пензы ограничения введены были введены в 4 утра, в Уфе ближе к шести утра.

В ночь на 10 октября временные ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

