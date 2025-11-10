Аэропорт Калуги временно прекратил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

9 ноября стало известно, что временные ограничения на прием и отправку самолетов сняли в аэропорту Геленджика. Воздушная гавань приостановила работу вечером 8 ноября.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что бельгийский аэропорт остановил полеты из-за БПЛА.