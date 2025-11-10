Аэропорт Волгограда прекратил принимать и отправлять рейсы

В волгоградском аэропорту введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений было объявлено в 2:28. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 10 ноября аналогичные ограничения ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). Они действуют с 1:15.

Два дня назад БПЛА массово атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах региона было нарушено электроснабжение. Днем его удалось восстановить.

Тогда в аэропорту Волгограда тоже действовали временные ограничения на полеты. Они были введены в 22:52 7 ноября и сняты в 5:55 следующего дня.

Ранее в Волгограде произошло более 30 взрывов.