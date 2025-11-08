Число задержанных и отмененных авиарейсов в США превысило 5 тысяч

FlightAware: более 5 тыс. авиарейсов в США были задержаны или отменены в США

Более 5 тыс. авиарейсов в США были задержаны или отменены в субботу. Данные приводит портал FlightAware.

С задержками столкнулись пассажиры более 4 тысяч рейсов, отменены еще более тысячи. Днем ранее, 7 ноября, ситуация была еще более сложной. Тогда были задержаны более 7 тыс. рейсов и отменены 1 025.

Ввиду приостановки работы федерального правительства (шатдаун) администрация США объявила о введении с 7 ноября ограничений на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Сенат не смог согласовать законопроект по краткосрочному финансированию правительства 14 раз подряд. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Президент США Дональд Трамп призывает своих однопартийцев в сенате прекратить шатдаун, отменив правило филибастера.

Ранее в США две бортпроводницы устроили драку и задержали рейс на 4 часа.