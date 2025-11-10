В аэропортах Саратова и Пензы введены временные ограничения на полеты

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропортах Саратова и Пензы

Аэропорты Саратов и Пенза (имени Гагарина) ввели временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорты работают в особом режиме, детали которого не уточняются.

В ночь на 10 октября ограничения также были введены в волгоградском аэропорту. Также данные меры предосторожности соблюдены в аэропорту Калуги (Грабцево). Они действуют с 1:15.

Два дня назад БПЛА массово атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах региона было нарушено электроснабжение. Днем его удалось восстановить.

