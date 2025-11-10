В аэропорту Уфы введены временные ограничения на полеты

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в особом режиме, детали которого не уточняются.

Также в ночь на 10 октября временные ограничения ввели в аэропортах Саратова, Пензы, Волгограда и Калуги.

Два дня назад БПЛА массово атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах региона было нарушено электроснабжение. Днем его удалось восстановить.

Ранее аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за воздушных шаров с контрабандой.