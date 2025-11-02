Аэропорт Уфы приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Уфы введены ограничения на полеты

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Саратова, Пензы, Самары, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара и Сочи.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета, отметил глава региона. Также губернатор заявил, что в Пензенской области ввели план «Ковер».

